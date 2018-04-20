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CHP'nin adayları Portakal ve Küçükkaya'yı kızdırdı

24 Haziran 2018 seçimlerine 2 ay kala CHP'li vekillerin açıklamalarına FOX TV'nin sunucuları Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 20.04.2018 - 21:53..
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CHP'nin adayları Portakal ve Küçükkaya'yı kızdırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada 24 Haziran 2018'de erken seçim kararı aldıklarını belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün yapılan oylamada da erken seçim 386 evet oyuyla kesinleşmiş oldu.

CHP'NİN ADAY BELİRSİZLİĞİ

Tüm bu gelişmelerin ışığında AK Parti ve MHP'nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise belirsizlik sürüyor.

Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıklamazken, CHP'li vekiller Didem Engin ve Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanı adayı olduklarını belirtti.

PORTAKAL İSYAN ETTİ

CHP'deki bu belirsizlik ve ortak adayın açıklanmaması FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ı isyan ettirdi. Portakal, geçtiğimiz günlerde "Nasıl bir CHP anlamış değilim : sandık 66 gün sonra, CHP’li yetkili adaylarını 15 gün içinde açıklarız diyor. Seçime hazırız derken, hazır olmadıklarını söylüyor aslında..." paylaşımı yaptı.

CHP'nin adayları Portakal ve Küçükkaya'yı kızdırdı

Fatih Portakal bugün ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın adaylığı hakkında düşüncelerini "CHP’li vekil Öztürk Yılmaz hele bir liderini bekleseydi! Eğer olmazsa demesi ise emrivaki cümlesi gibi. Bir de tecrübemden edinimim bir makama talip olmak yerine çoğunluk tarafından aday gösterilmek daha etkili oluyor. Nafile bir açıklama ne yazık ki..." cümleleriyle ifade etti.

CHP'nin adayları Portakal ve Küçükkaya'yı kızdırdı

CHP'YE KIZANLAR ARASINDA KÜÇÜKKAYA DA VAR

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu belirsizliğe ve kurumsal olarak adayın açıklanmamasına kızan diğer isimlerden biri de FOX Çalar Saat Sunucusu İsmail Küçükkaya oldu.

Küçükkaya, CHP'nin parti disiplinini ve ciddiyetsizliği eleştirerek Twitter hesabından "Öztürk Yılmaz’ı ve Didem Engin’i ciddiyete, CHP’yi disipline davet etmek gerek. Böyle bir ciddiyetsizlik olur mu? Böyle parti disiplini olur mu?" paylaşımı yaptı.

CHP'nin adayları Portakal ve Küçükkaya'yı kızdırdı

Öte yandan yaklaşan seçim öncesi Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın  geçmiş seçim akşamları kameralara yakalanan hareketleri de hala akıllarda tazeliğini koruyor.

CHP'nin adayları Portakal ve Küçükkaya'yı kızdırdı

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CHP'nin adayları Portakal ve Küçükkaya'yı kızdırdı

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