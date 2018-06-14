taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,6258
EURO
5,4712
ALTIN
194,10
PETR
76,6400

CHP’nin bayram programı belli oldu

CHP’nin siyasi partilerle bayramlaşması Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 16 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek.

İHA | 14.06.2018 - 13:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

CHP’nin bayram programı belli oldu

CHP’nin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Utku Caner Çaykara yer alıyor. Ziyaret heyeti ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyeleri Bülent Kuşoğlu ve Yıldırım Kaya’dan oluşuyor.

İLK OLARAK AK PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEK VE AĞIRLAYACAK

CHP heyeti, bayramın ikinci günü saat 09.30’da AK Parti’yi ziyaret edecek. Ardından saat 09.50’de DSP’yi, saat 10.20’de Vatan Partisi’ni, saat 10.40’da HDP’yi, saat 11.00’de İYİ Parti’yi, saat 11.30’da BBP’yi, saat 11.55’de DP’yi, saat 12.10’da MHP’yi, saat 12.30 SP’yi ziyaret edecek.

CHP Genel Merkezi’nde ise ilk olarak saat 09.30’da AK Parti ağırlanacak. Ardından kabul heyeti, DSP’yi saat 09.50’de, Vatan Partisi’ni saat 10.20’da, HDP’yi saat 10.40’da, İYİ Parti’yi saat 11.00’de, BBP’yi saat 11.30’da, DP’yi saat 11.55’de, MHP’yi saat 12.10’da ve SP’yi saat 12.30’da konuk edecek.

CHP’nin örgütle bayramlaşması ise 13.30-14.30 saatleri arasında parti genel merkezinin lobisinde yapılacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Moody's'e: Bir operasyon da biz çekeceğiz

Erdoğan'dan Moody's'e: Bir operasyon da biz çekeceğiz

226
Filistin halkı için BM'ye sunulan tasarı kabul edildi

Filistin halkı için BM'ye sunulan tasarı kabul edildi

101
Adil Öksüz’ün eşi ABD’de görüntüledi

Adil Öksüz’ün eşi ABD’de görüntüledi

111
Özgür Özel: Demirtaş Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak

Özgür Özel: Demirtaş Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak

232
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk işimiz OHAL'i kaldırmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk işimiz OHAL'i kaldırmak

224
Metropoll'ün anketinde CHP yükseliyor

Metropoll'ün anketinde CHP yükseliyor

89
Çipras: Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke

Çipras: Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94