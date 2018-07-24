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CHP'nin Enis Berberoğlu için eylem planı

Tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu için eylem yapmaya hazırlanan CHP, 3 seçeneği tartışıyor.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 11:05..
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CHP'nin Enis Berberoğlu için eylem planı

24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu karar itiraz ederek kurmaylarına yeni bir eylem için talimat verdi.

Parti yönetimi, Adalet Yürüyüşü gibi ses getirecek bir eylem hazırlığı içerisine girdi.

3 EYLEM SEÇENEĞİ

İlk bilgilere göre; masada 3 seçenek var: İmza kampanyası, oturma eylemi ve açlık grevi.

İmza kampanyasının basit kalacağını düşünen partililer, açlık grevine de uzak durdu.

Seçenekler arasında en ideali olarak oturma eylemi görüldü.

Enis Berberoğlu tutuklanınca Ankara'dan İstanbul'a yürüyen CHP'liler, kararın bu yönde alınması durumunda bu yılda oturma eylemi yapacak.

Adalet Yürüyüşü'nden geriye kalan fotoğraflar:

CHP'nin Enis Berberoğlu için eylem planı

CHP'nin Enis Berberoğlu için eylem planı

CHP'nin Enis Berberoğlu için eylem planı

CHP'nin Enis Berberoğlu için eylem planı

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