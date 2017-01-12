CHP'nin erken seçim çelişkisi

Genel Kurulda CHP'li Baykal ve Özel'in ard arda yaptığı erken seçim açıklamaları kafaları karıştırdı.

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Kayseri saldırısıyla ilgili 5 asker tutuklandı

Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili olarak 5 asker için tutuklama kararı verildi.