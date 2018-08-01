CHP’nin hali Nevşin Mengü’yü düşündürüyor

Dün Hakkari’de bir askerin eşi ve 11 aylık bebeği şehit edildi. Onlar bugün toprağa verilirken ABD’den bakanlar Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül için yaptırım açıklamaları geldi.

Hal böyleyken her fırsatta Türkiye’yi yönetmeye talip olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının tek gündemi var: kurultay.

"O SIRADA CHP"

Muharrem İnce'ye yakın isimlerden biri olan Gaye Usluer Twitter hesabından, "1)Olağanüstü kurultay için imza verenler 2)Olağanüstü kurultay için imza vermeyenler 3) Önce imza verip sonra imzası GERİ ÇEKTİRİLENLER (!) Sorun tam da bu. Yargı kısmına ayrıca kafa yorulur. Esas sorun “Siyasal Etik” sorunudur." paylaşımında bulundu.

Gazeteci Mengü ise, "Ve o sırada CHP" paylaşımıyla tepkisini gösterdi.