CHP'nin heykelini diktiği Türk düşmanı başpiskopos

Hemen her fırsatta bir yere bir sebeple heykel diken CHP, bu kez duyguları incitecek bir heykel faciasına imza attı.

Bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı ve Beylikdüzü'nde yapılan heykelde tasvir edilen Başpiskopos Makarios, Rumların Türklere yaptığı katliamlarda aktif rol oynamış bir isimdi.

3. MAKARİOS KİMDİR?

1913-1977 yılları arasında Kıbrıs'ta yaşayan Makarios, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Ancak Rum devlet adamı, Anayasa'da Türk toplumuna ilişkin hakların devlet düzenini dengesizliğe sürüklediğini ve bu nedenle Anayasa'nın değişeceğini açıklayınca Türkler buna tepki gösterdi. Rumlar da bunun üzerine Türklere saldırdı ve tarihe "Kanlı Noel Olayları" (1963) olarak geçen saldırılar yaşandı. Tüm bu yaşananların ardından da Türk Hükümeti, Rumların bu saldırılarını savaş olarak kabul etti ve adaya askeri müdahale düzenledi.

"TÜRKLER GELDİĞİNDE, KURTARACAK TEK BİR TÜRK BİLE BULAMAYACAK"

Makarios'un katliamların önünü açan "Türk Ordusu Kıbrıs’a geldiğinde kurtaracak tek bir Türk bile bulamayacaktır." sözleri her Kıbrıs Türkü'nün hala kulaklarında çınlayan acı bir söz olarak unutulmamıştır.