CHP'nin milletvekili listesinde dikkat çekenler detaylar

CHP'nin milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilmesinin ardından adaylara ilişkin detaylar da belli oldu.

137 KADIN ADAY VAR

Adaylardan 463'ünün erkek, 137'sinin kadın olduğu listede, 48 genç adaya da yer verildi. Gençler arasında 1999 doğumlu İsmail Hakkı Gül, en genç aday olarak dikkati çekti.

AVUKATLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Farklı mesleklerden adayların yer aldığı listede 108 avukat, 61 mühendis, 59 iş insanı, 47 serbest/özel sektör çalışanı, 40 doktor, 21 mali müşavir, 19 yönetici, 15 eczacı, 14 akademisyen ve 13 ekonomist yer buldu.

CHP'nin listesinde 397'si üniversite, 98'i lise, 45'i yüksek lisans, 26'sı ortaokul, 18'i doktora, 16'sı ise ilkokul mezunu aday yer aldı.