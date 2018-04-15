taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

CHP'nin OHAL eylemi bazı yolları kapatacak

OHAL'in 7. kez uzatılmasını protesto edecek olan CHP, eylem için haftanın ilk gününü seçti. CHP'nin Pazartesi günü yapacağı eylem nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İHA | 15.04.2018 - 23:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
CHP'nin OHAL eylemi bazı yolları kapatacak

CHP İl Başkanlığı, OHAL kararının ardından protesto kararı aldı. Yapılacak eylemin Pazartesi gününe ayarlanması ve İstanbul trafiğinde bazı yolların kapatılacak olmasından dolayı, "Neden haftanın ilk günü?" şeklinde yorumlandı.

CHP, OHAL'e karşı oturma eylemi yapacak VİDEO

HAFTA SONU TERCİH EDİLMEDİ

Trafiğe kapanacak yollar için İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan Açıklamada, "16.04.2018 Pazartesi günü 12.00-13.00 saatleri arasında CHP İl Başkanlığı organizesinde ilimiz Beyoğlu ilçesinde yapılacak olan “OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz" adı altındaki oturma eylemi ile ilgili 16.04.2018 günü saat 10.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar aşağıda sunulmuştur" denildi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Yeni Çarşı Caddesi, İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Meşelik Sokak girişi İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Turnacıbaşı caddesi, İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Sadri Alışık Sokak, İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Asmalımescit Caddesi, Tarlabaşı bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, Kumbaracı yokuşu, Meşrutiyet Caddesi, Hamalbaşı Caddesi, İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Zambak Sokak, İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Galip Dede Caddesi, İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Atıf Yılmaz Caddesi, İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Balo Sokak, İstiklal Caddesine gidiş istikameti,

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ağrı'da 10 günde 15 terörist öldürüldü
Ağrı'da devam eden operasyonlarda son 10 gün içerisinde bölgede toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildi.
Ankara'da 1,5 milyonluk kaçak telefon ele geçirildi
Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 1,5 milyon TL değerinde binlerce cep telefonu bulundu.
Sakarya'da mobilya fabrikası küle döndü
Hendek ilçesinde, 10 bin metrekare genişliğindeki mobilya fabrikası çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı
Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda, balıkçıların oltasına takılan büyük bez parçasına sarılı 5 yaşlarında kız çocuğuna ait ceset bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süper Lig'in yeni lideri Galatasaray

Süper Lig'in yeni lideri Galatasaray

167
Suriye'de ABD füzelerinin havada imha edilme anları

Suriye'de ABD füzelerinin havada imha edilme anları

119
CHP, OHAL'e karşı oturma eylemi yapacak

CHP, OHAL'e karşı oturma eylemi yapacak

449
Suriye'deki İran askeri üssünde patlama

Suriye'deki İran askeri üssünde patlama

83
Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

82
Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu

105
İlker Aycı: THY ülkemizin sancağını taşıyor

İlker Aycı: THY ülkemizin sancağını taşıyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM