taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.846
USD
4,0912
EURO
5,0606
ALTIN
176,88
PETR
71,6200

CHP'nin oturma eylemi yapacağı bölgeler

CHP 5 saatlik MYK'sının ardından Başkanlık Sistemi referandumunun yıl dönümünde 81 ilde oturma eylemi kararı almıştı.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 12:04..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'nin oturma eylemi yapacağı bölgeler

Geçtiğimiz günlerde CHP 5 saatlik bir MYK toplantısı gerçekleştirmişti. Saatler süren toplantıdan çıkan sonuç "16 Nisan'da oturma eylemi yapalım" olmuştu.

CHP'liler bugün Adana Atatürk Parkı, Ankara Güvenpark, İstanbul Taksim Meydanı, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı, Diyarbakır Dağkapı Meydanı, Erzurum Yakutiye Kent Meydanı, Gaziantep Yeşilsu Meydanı, Hakkari Cumhuriyet Meydanı, İzmir Konak Meydanı, Malatya Soykan Parkı, Samsun Cumhuriyet Meydanı, Trabzon Atatürk Meydanı ve Zonguldak Madenci Anıtı gibi pek çok bölgede oturacak.

CHP'LİLERİN OTURMAYI PLANLADIĞI YERLER

CHP'nin oturma eylemi yapacağı bölgeler

TAKSİM'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

CHP İstanbul İl Başkanlığı, tarafından bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla saat 12.00'da Taksim Meydanı'ında oturma eylemi yapacağını açıklamıştı.

Polis, Taksim Meydanı'nın bir bölümünü, Cumhuriyet Anıtı ve çevresini bariyerlerle kapattı.

İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer saat 11.30 sıralarında Taksim'de geldi.

MEYDANA GİREMEYİNCE CADDEYE YÜRÜDÜLER

Polis, gruba Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. CHP'liler Taksim Meydanı çevresinde sloganlar atarak bekledi.

Taksim Meydanı'na giremeyen CHP'liler İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyüş başlattılar.

CHP'nin oturma eylemi yapacağı bölgeler

CHP'nin oturma eylemi yapacağı bölgeler

CHP'nin oturma eylemi yapacağı bölgeler

CHP'nin oturma eylemi yapacağı bölgeler

DİYARBAKIR'DA OTURUYORLAR

CHP'nin oturma eylemi yapacağı bölgeler

ADIYAMAN

CHP'nin oturma eylemi yapacağı bölgeler

ADANA

CHP'nin oturma eylemi yapacağı bölgeler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu'ndan 'kavga etmeyin' uyarısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’deki programının ikinci gününde, partisinin belediye başkanları, ilçe başkanları ve milletvekillerine uyarılarda bulundu.
Merkez Valiliği uygulaması son buluyor
Uyum komisyonlarının yaptığı çalışmalardan, görev yapmadan maaş alan merkez valilerini yıkan bir karar çıktı.
Şırnak'ta hain saldırı: 3 şehit
Şırnak Bestler Dereler Kuyu Tepe üs bölgesine yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Maltepe, Beykoz ve Üsküdar'da binlerce kişiye seslendi. Meydanlar, Erdoğan'ı dinlemek için gelenlerle doldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

94
Türkiye mühendis ordusu kuruyor

Türkiye mühendis ordusu kuruyor

152
Beyaz Saray Macron'u yalanladı

Beyaz Saray Macron'u yalanladı

44
Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

88
Merkez Valiliği uygulaması son buluyor

Merkez Valiliği uygulaması son buluyor

115
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

81
Şırnak'ta hain saldırı: 3 şehit

Şırnak'ta hain saldırı: 3 şehit

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM