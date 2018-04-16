CHP'nin oturma eylemi yapacağı bölgeler

Geçtiğimiz günlerde CHP 5 saatlik bir MYK toplantısı gerçekleştirmişti. Saatler süren toplantıdan çıkan sonuç "16 Nisan'da oturma eylemi yapalım" olmuştu.

CHP'liler bugün Adana Atatürk Parkı, Ankara Güvenpark, İstanbul Taksim Meydanı, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı, Diyarbakır Dağkapı Meydanı, Erzurum Yakutiye Kent Meydanı, Gaziantep Yeşilsu Meydanı, Hakkari Cumhuriyet Meydanı, İzmir Konak Meydanı, Malatya Soykan Parkı, Samsun Cumhuriyet Meydanı, Trabzon Atatürk Meydanı ve Zonguldak Madenci Anıtı gibi pek çok bölgede oturacak.

CHP'LİLERİN OTURMAYI PLANLADIĞI YERLER

TAKSİM'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

CHP İstanbul İl Başkanlığı, tarafından bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla saat 12.00'da Taksim Meydanı'ında oturma eylemi yapacağını açıklamıştı.

Polis, Taksim Meydanı'nın bir bölümünü, Cumhuriyet Anıtı ve çevresini bariyerlerle kapattı.

İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer saat 11.30 sıralarında Taksim'de geldi.

MEYDANA GİREMEYİNCE CADDEYE YÜRÜDÜLER

Polis, gruba Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. CHP'liler Taksim Meydanı çevresinde sloganlar atarak bekledi.

Taksim Meydanı'na giremeyen CHP'liler İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyüş başlattılar.

DİYARBAKIR'DA OTURUYORLAR

ADIYAMAN

ADANA