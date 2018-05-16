CHP'nin seçim bildirgesinde emeklilere çift maaş ikramiye

Yazımı Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki komisyon tarafından yürütülen seçim bildirgesi üzerindeki çalışmalar sürüyor.

Taslak metni, genel başkan yardımcılıklarından istenen bilgi notlarının bir araya getirilmesi ile revizyon ve güncellemelerle oluşturulan seçim bildirgesi, Kılıçdaroğlu'nun onayına sunulacak.

BİLDİRGEDE SONA GELİNDİ

Kılıçdaroğlu'nun onayının ardından bildirge 24 Mayıs Perşembe günü ATO Congresium'da kamuoyuna açıklanacak. CHP o gün ayrıca milletvekili adaylarını da tanıtacak.

EMEKLİLERE İKRAMİYE

CHP'nin 1 Kasım seçimlerinde açıkladığı, emeklilere dini bayramlarda birer maaş ikramiye vaadinin bu bildirgede de aynen yer alması bekleniyor. CHP, emeklilere "1000 lira değil 2 maaş ikramiye" sloganını kullanacak ve ayrıca tüm kesimlere "refahtan tam pay" vaadinde bulunacak.

OHAL

CHP'nin bildirgesinde yer alacak bir diğer başlık ise OHAL olacak. OHAL'in derhal kaldırılacağı sözünü verecek CHP'nin bildirgesinde, farklı kesimlere yönelik "sürpriz vaatler"in de yer alacağı belirtildi.

BİLDİRİDE 5 ANA BAŞLIK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bir süredir dile getirdiği "Türkiye'nin temel sorunları" bildirgenin giriş bölümünü oluşturacak.

Bu bölümde, "Eğitim, dış politika, toplumsal barış, demokrasi ve ekonomi" olarak belirlenen 5 ana başlıktaki sorunlara çözüm yolları aktarılacak.

Kuvvetler ayrılığına vurgu yapılacak bildirgede, kamudaki tüm taşerona şartsız kadro verilmesi sözü yine yer alacak. "Güçlü Meclis" vurgusu yapılacak bildirgede, parlamenter sisteme yeniden dönüşün yol haritası da açıklanacak.

AİLE SİGORTASI

CHP'nin, yoksullukla mücadele amacıyla iktidar projesi olarak geliştirdiği "Aile Sigortası" vaadi yine bildirgenin öne çıkartılacak maddeleri arasında olacak.

YOKSUL AİLEDEKİ KADINLARA HER AY 600 LİRA

Proje kapsamında, yoksul ailedeki kadının banka hesabına her ay ortalama 600 lira yatırılması öngörülüyor.

Bu rakamın kişi bazlı olarak değişiklik gösterebileceği de aktarılıyor. Yine Aile Sigortası kapsamındaki hanelere belli oranlarda elektrik, doğalgaz ve suyun ücretsiz verilmesi de bildirgede yer alacak.

ASGARİ ÜCRET

Sosyal devletin daha da güçlendirilmesi, asgari ücretin en az 2 bin lira olması gibi vaatlerin de yer alacağı bildirgede, "istihdam seferberliği" sözü verilecek.