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CHP'nin stratejisi AK Parti'ye göre belirleniyor

CHP kampında "AK Parti kaybetmeden kazanamayız" fikri benimsendi, kazanma stratejileri buna göre oluşturuldu.

Haber Merkezi | 02.10.2018 - 09:17..
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CHP'nin stratejisi AK Parti'ye göre belirleniyor

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CHP yönetiminin hazırlayıp Abant Kampı’nda milletvekillerine sunduğu, ‘Yerel Seçimler 2019 Stratejisi-Yöntem, Hedefler, Öncelikler ve Öneriler’ raporunda kazanmak için stratejiler tartışıldı.

"AK PARTİ OY KAYBETMEDEN KAZANAMAYIZ"

“AK Parti’nin oy kaybetmesi sağlanmadan seçim kazanmak ve toplumda ‘durum değişebilir’ umudu ve inancı yaratmak mümkün değildir" denilen toplantıda bunun için sağ kesimin dilini kullanmak gerektiği belirtildi.

"HEDEFİMİZ AK PARTİ'YE OY KAYBETTİRME"

Hürriyet'in haberine göre rapor "Bu nedenle alınacak her karar AK Parti’ye oy kaybettirme potansiyeli, dayanakları olan argümanlar ile ortaya konmalı. Hedefimiz hem tek tek seçim bölgelerinde zaferler kazanmak, hem de ülke genelinde oyumuzu yüzde 30 psikolojik sınırının üzerine çıkartmak." diye devam etti.

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