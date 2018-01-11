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CHP, Yunanistan eski Başbakanı Papandreu'yu ağırladı

Yunanistan eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgo Papandreu, Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Vefa Ödülleri törenine katıldı.

İHA | 11.01.2018 - 09:58..
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Yunanistan eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgo Papandreu, CHP Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Esenyurt’ta bir otelde düzenlenen 2. Vefa Ödülleri törenine katıldı.

Törene Papandreu’nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat , sanatçı Zülfü Livaneli ve çok sayıda davetli katıldı.

CHP, Yunanistan eski Başbakanı Papandreu'yu ağırladı

TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ, "BARIŞ" DEDİ

Papandreu, plaket takdiminden önce kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Konuşmasına Türkçe teşekkür ederek başlayan Papandreu ardından yaptığı konuşmada yine Türkçe, "Barış"diyerek, "Barış ne güzel bir kelimedir." diyerek barışın önemine dikkat çekti.

Bölgede yaşanan sorunlara da değinen eski Yunanistan Başbakanı Papandreu, "Türkiye ve Yunanistan bölgede daha güçlü bir işbirliğinde çalışmalı. Bölgede barış ve istikrar birlikte çalışma sayesinde olur." dedi .

Konuşmanın ardından Yorgo Papandreu’ya da Türk-Yunan dostluğuna katkılarından plaket takdim edildi. Papandreu, plaketini sanatçı Zülfü Livaneli’nin elinden aldı.

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