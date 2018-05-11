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CHP'ye AYM yanıtı

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Yetki Kanunu'nu AYM'ye taşıma kararı ile ilgili olarak, "CHP bunu ilk kez yapmıyor, tamamen Anayasa çerçevesinde yapılmıştır." dedi.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 14:41..
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Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

TAMAMEN ANAYASA ÇERÇEVESİNDE YAPTIK"

CHP'nin AYM'ye gitmesiyle ilgili olarak konuşan Yıldırım, "Taşıyabilir tabii, CHP ilk defa Anayasa Mahkemesine gitmiyor, hakkıdır, gidebilir. Yaptığımız düzenleme, 16 Nisan halk oylaması sonucu anayasa değişikliğinin uygulanmasına yönelik, seçimden sonra ihtiyaç olan bir düzenlemedir. Tamamen Anayasa çerçevesinde yapılmıştır, o bakımdan rahatız."

"ERMENİSTAN HASMANE TUTUMUNDAN VAZGEÇMELİ"

Başbakan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için koşulsuz görüşme isteği ile ilgili olarak ise, "Ermenistan yıllardan beri sürdürdüğü Türkiye'ye yönelik hasmane tutumundan, Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınırlarına yönelik yanlış tutumlarından vazgeçiyorsa, her şeyden vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bunlarla ilgili detayları görüp ona göre karşılık veririz."


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