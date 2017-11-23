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CHP'ye göre futbolda şiddetin sorumlusu AK Parti

Beşiktaş'ın Şampiyonları Ligi'ndeki başarısını öven CHP'li Adıgüzel, cümlesinin devamında AK Parti hükümetini suçlamaya başladı.

23.11.2017 - 10:14
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CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan ilk Türk takımı olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

AKP İKTİDARIYLA ARTAN ŞİDDET...

CHP'li vekil, Beşiktaş'a ilettiği tebrikin ardından spor olayları üzerinden AK Parti hükümetini suçlamaya başladı.

AK Parti hükümeti döneminde sporda şiddetinin arttığını savunan Adıgüzel, şiddet olaylarının spor programlarını bile yansıdığını söyledi.

CHP'li Onursal Adıgüzel'in konuşması, Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı: "Beşiktaş’ın başarısını öncelikle kutluyorum fakat AKP iktidarıyla sporda artan şiddete de dikkat çekmek istiyorum..."

CHP'ye göre futbolda şiddetin sorumlusu AK Parti

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