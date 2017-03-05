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CHP'ye göre karargah rahatsız manşeti bir tezgah

CHP eskiden askerin arkasına saklanıp siyaset yapardı. Selin Sayek Böke o manşete sahip çıkmadıklarını açıkladı.

05.03.2017 - 12:00
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CHP'ye göre karargah rahatsız manşeti bir tezgah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "terbiyesizlik ve seviyesizlik" olarak nitelendirdiği "Karargah rahatsız" manşetine ilişkin CHP'den de bir açıklama geldi.

CHP'YE GÖRE HEPSİ KURGUYDU

Habertürk gazetesinden Kübra Par'a konuşan CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Hürriyet'in söz konsusu haberinin içeriğinin de kendisinin de tümüyle kurgu olduğunu söyledi.

Böke, "Silahlı Kuvvetler’de başörtüsünün serbest bırakılması kararına nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna, Hürriyet gazetesinin "Karargah rahatsız" haberine de değinerek cevap verdi; "Türkiye’nin meseleleri bu değilken bunları mesele ediniyor olmasından müthiş rahatsızlık duyuyoruz. Eski reflekslerle bu konuları siyasete malzeme etme alışkanlığının ortaya çıktığı bir kurguydu bu. Haberin içeriği de öyleydi, haberin kendisi de öyleydi. Türkiye’de bir başörtüsü tartışması yokken, tam da referanduma giderken neden bu meselenin tartışılması için zemin açıldı? Türkiye’de bir darbe endişesi var mı? Bizim elimizde böyle bir bilgi yok. Eğer varsa, korku salmak yerine iktidar buna engel olmalıdır. Bu haberin sandık için siyasete malzeme edilmiş unsurlar barındırması şüphe çekici. Siyasetin derdi bu olmamalı."

CHP'ye göre karargah rahatsız manşeti bir tezgah

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