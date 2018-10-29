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CHP'ye rağmen 3. Havalimanı'nda mutlu son

Türkiye'nin mega projelerine engel olmak için elinden geleni yapan CHP, 3. Havalimanı ihalesinin iptali için Danıştay'a başvurmuştu.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 16:25..
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CHP'ye rağmen 3. Havalimanı'nda mutlu son

2023 vizyonu kapsamında hizmete sunulan mega projelerden biri de 3. Havalimanı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla sona gelinen projenin önündeki en büyük engellerden biri, Cumhuriyet Halk Partisi'ydi.

İPTAL EDİN BAŞVURUSU

Mega projenin durdurulmasını isteyen CHP, 2013 yılında yapılan ihalenin iptali için Danıştay'a başvuruda bulunmuştu.

Tüm bu engellemelere rağmen 3. Havalimanı'nda sona gelindi. Türkiye, Cumhuriyet'in 95. yılında mega projesine kavuştu.

CHP kanadından son günlerde art arda, yeni havalimanının isminin ne olması gerektiğiyle ilgili açıklamalar geliyor.

CHP'ye rağmen 3. Havalimanı'nda mutlu son

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