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CIA Başkanı Pompeo gizlice Kuzey kore'ye gitti

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşme için Kuzey Kore ile doğrudan temas kurduklarını söyledi. Görüşme kapsamında Pompeo'nun Kuzey Kore'ye gittiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 09:25..
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ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong'un yapacağı tarihi görüşme öncesinde, örüşmeye ilişkin detaylar şekilleniyor. Trump'ın "Aşırı yüksek seviyelerde doğrudan görüşmeler yaptık" sözleri üzerine ortaya çıkan diyalog ortamında CIA Başkanı Mike Pompeo'nun gizlice Kuzey Kore'ye gittiği ortaya çıktı.

CIA Başkanı Pompeo gizlice Kuzey kore'ye gitti

GİZLİ KUZEY KORE GEZİSİ

Reuters ve ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi CIA Başkanı Mike Pompeo'nun Nisan başında gizlice Kuzey Kore'ye giderek Kim Jong-un ile görüştüğünü yazdı. Gizli görüşmede Kim ile birebir örüştüğü belirtilen Pompeo aynı zamanda Trump'ın yeni dışişleri bakanı adayı.

ABD'nin Florida eyaletinde Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi ağırlarken konuşan Trump, Kuzey Kore lideriyle "Haziran başı veya ondan biraz daha önce" görüşeceğini söyledi.

CIA Başkanı Pompeo gizlice Kuzey kore'ye gitti

TARİHİ GÖRÜŞMEYE DOĞRU

Buluşmanın gerçekleşmesi durumunda Donald Trump, bir Kuzey Kore lideri ile görüşen ilk ABD başkanı olacak. Kuzey Kore'nin yürüttüğü nükleer testler ve ABD'ye ulaşma kapasitesine sahip roketleri son dönemde iki ülke arasında krize yol açmıştı.

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