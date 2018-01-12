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Cide'de yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü

Kastamonu'dan Cide'ye yolcu taşımacılığı yapan Murat Aydın ile traktörlü Ahmet Maşaoğlu kaza yaptı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

İHA | 12.01.2018 - 23:37..
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Ağlı-Seydiler karayolunda seyir halindeki Murat Aydın idaresindeki 37 FG 200 plakalı yolcu minibüsü ile Ahmet Maşaoğlu yönetimindeki traktörün çarpışmasında, Maşaoğlu hayatını kaybetti.

Cide'de yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü


BİR KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Devrilen traktörün altında kalan sürücü Ahmet Maşaoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Satiye Maşaoğlu ise ağır yaralandı. Ayrıca minibüste yolcu olarak bulunan Aleyna D. de yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Satiye Maşaoğlu ve minibüste bulunan Aleyna D., Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Satiye Maşaoğlu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi.

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