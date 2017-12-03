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Çiftçilerin borçları 1 yıl ertelendi

Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatı ile çiftçilerin borçları 1 yıl süreyle ertelendi.

İHA | 03.12.2017 - 16:19..
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  2. Ekonomi

ÇİFTÇİ

Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 yıllık erteleme imkanı getirildi.

80 BİN ÇİFTÇİ YARARLANACAK

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 80 bin çiftçinin bu yapılanmadan yararlanması öngörülüyor.

Ayrıca, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçilere tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için mevcut kredi borçlarını 5 yıla yayılan taksitlendirme imkanı veriyor.

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