Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın önünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 21 yaşındaki Büşra Ağırbaş geldiği bankanın önüne bisikletini bıraktı.

Bankada müşteri temsilcisinin olduğu alana işlem yapmak için geçen Büşra Ağırbaş, bir anda bisikletinin bir şahıs tarafından çalınmaya çalıştığını gördü. Hemen oturduğu sandalyeden fırlayan ve kapıya doğru koşan Ağırbaş, çığlık atıp bağırarak bisikletinin çalındığını söyledi. 21 yaşındaki genç kadının bağırdığını gören vatandaşlar hemen bisikletle kaçmaya çalışan şahsı yakaladı. Şahıs cadde üzeride hacizli bir otomobili çekmek için bulunan trafik polislerine teslim edildi.

Çığlık atarak bisikletini hırsızdan kurtardı VİDEO

HIRSIZLIK ZANLISINA SİTEM

Hırsızlık zanlısı 29 yaşındaki Ş.T’nin polis ekiplerine teslim edilmesinin ardından bankaya dönen ve eşyalarını alan 21 yaşındaki Büşra Ağırbaş, tekrar polis ekiplerinin olduğu yere geldi. Ağırbaş, Ş.T’ye tepki gösterirdi. Ş.T’nin özür dilemesinin ardından Büşra Ağırbaş, "Ekmek teknem o benim biliyor musun? Bunun özrü yok. Sizin gibi insanlar yüzünden sokakta dolaşamıyoruz. Zavallısın şu anda biliyor musun? Tam bir zavallısın. Sen o bisikleti çaldığında ben yarın işe nasıl gidecektim. Fakirsin değil mi sen? Biz senden daha da fakiriz ama biz senin gibi hırsızlık yapmıyoruz. Şerefimizle biz para kazanıyoruz. Onaylama beni. Şuan beni onaylaman durumunu hafifletmiyor. Sana vururdum da sen hiçbir şeyden anlamazsın. Pislik" diye sitem etti.

KELEPÇE TAKILARAK POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, 29 yaşındaki hırsızlık zanlısı Ş.T’ye ters kelepçe taktı. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine polis aracına alınan Ş.T, polis merkezine götürüldü. 21 yaşındaki Büşra Ağırbaş ise bisikletine binerek Yenikapı Polis Merkezi'ne ifade vermeye gitti.