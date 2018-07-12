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Cihangir'de deniz manzaralı çöp ev

Beyoğlu'nda bir apartmanın altıncı katındaki evden, belediye ekipleri 8 ton çöp çıkardı.

AA | 12.07.2018 - 12:24..
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Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'taki bir apartmanın altıncı katındaki daireden çevreye kötü kokuların geldiği yönünde Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ihbar yapıldı.

Belediye ekiplerinin incelemesi üzerine, kimsenin yaşamadığı tespit edilen evde çöplerin olduğu belirlendi.

KAPI ÇİLİNGİR YARDIMIYLA AÇILDI

Kilitli kapının çilingir yardımıyla açılmasından sonra eve giren Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evdeki çöpleri boşalttı.

Cihangir'de deniz manzaralı çöp ev

Evden yaklaşık 8 ton çöpün çıktığı öğrenildi.

EV SAHİBİ ÖLDÜ

Cihangir Mahallesi Muhtarı Sündüs Ulaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, evin uzun zamandır boş olduğunu belirterek, ''Burada 20 senedir aynı kişi oturuyordu. Evde yaşayan kadının, parasını batırdıktan sonra psikolojisi bozuldu. Daha sonra da çöp toplamaya başladı. Topladığı çöpleri de bu eve getiriyordu. Kadın yakın zamanda da öldü. Öldükten yaklaşık 2 ay sonra da cenazesi bulundu. Alt katı kiraya verilince yeni gelen kiracının kötü kokuyu fark etmesi üzerine öldüğü fark ediliyor.'' diye konuştu.

Cihangir'de deniz manzaralı çöp ev

Cihangir'de deniz manzaralı çöp ev

Cihangir'de deniz manzaralı çöp ev

Cihangir'de deniz manzaralı çöp ev

Cihangir'de deniz manzaralı çöp ev

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