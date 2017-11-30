15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Halil Kantarcı ile aynı dosyadan yargılanan Cihat Özbolat, 23 yıldır adalet bekliyor.

28 Şubat döneminde Şişli Sabancı Center önündeki boş araziye bomba koymakla suçlanan Özbolat, hiçbir somut delil bulunamamasına rağmen serbest bırakılmadı.

İDAMINI İSTEYEN SAVCI DARBECİ ZEKERİYA ÖZ

Gençliğinin baharında hapse düşen Özbolat’ın kararına imza atan 2 NO’lu DGM’nin heyetinde ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında yakalama kararını kaldıran eski Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Şerafettin İste, Balyoz davası hakimi Zafer Başkurt, Dink Davası hakimi Erkan Canak yer aldı. Özbolat’a idam isteyen savcının ise şimdi kırmızı bültenle aranan firari FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz olması dikkat çekiyor.

SUÇLAMA ASILSIZ ÇIKTI

Cihat Özbolat’ın, hayali bir eylem nedeniyle hapis yattığını anlatan Avukat Hamza Uçan, “Sabancı Center önünde 4. Levent - Etiler girişindeki boş arsaya bomba atıldığı iddiasını inceleyen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sözkonusu tarihlerde hiçbir bombalı eylemin gerçekleşmediği bilgisini dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı’na sundu. 20 Şubat 2001 tarihli resmi yazıda ‘Konuyla ilgili olarak yapılan kayıtlarımızın tetkikinde ve Müdürlüğümüz Levent Karakol Amirliği’nin kayıtlarının tetkikinde belirtilen tarih ve yerde böyle bir olayın olmadığı anlaşılmış olup, Karakol cevabi yazı ilişikte sunulmuştur’ ifadeleri yer almasına rağmen mahkeme ceza kesti.” diye konuştu.

"TANIMIYORUZ" DEDİK

Aynı davada meyhaneye saldırı ve örgüt adına haraç toplama gibi iddialar da yer alırken Özbolat, söz konusu meyhane sahipleri tarafından da teşhis edilemedi. Ancak mahkeme heyeti, meyhane sahiplerinin ifadelerini de görmezden geldi. Gültepe’de Yılmaz Birahane ve Oteli’nin sahibi İbrahim Akyıldız mahkemede verdiği ifade de,”Ben ve amcamın oğlu Nihat Akyıldız ile birlikte Gültepe’de Yılmaz Birahane ve Oteli’ni çalıştırıyoruz. Ancak bizim dükkanımıza herhangi bir örgüt adına kimse para istemedi ve teklif etmedi. Daha sonra polisler geldiler, dükkanımızın önüne 5-6 kişiyi dizdiler. 'Bunları tanıyor musunuz' dediler, biz de, 'tanımıyoruz' dedik. Olay bundan ibarettir.” diye konuştu.

EMNİYETTE BAŞKASINI GÖSTERDİ

Oba Restoran’ın sahibi olan Selahattin Malkoç’un mahkemede verdiği ifade de oldukça dikkat çekici. Malkoç, yanına gelen siyah gözlüklü bir şahsın kendisinden önce para istediğini ardından eline bir kağıt tutuşturduğunu söyledi. Bu kağıtta, bazı bombalı eylemlerin anlatıldığını belirten Malkoç, Gültepe Polis Karakolu’na giderek sözlü şikayette bulunduğunu, 1,5-2 ay sonra Vatan emniyetten çağırıldığını ve 7 kişiyi teşhis etmesini istediklerini söyledi.

Malkoç Özbolat’ın hazır bulunduğu mahkemede, “Emniyette benim gösterdiğim kişi duruşma salonunda yoktur.” dedi.

YENİDEN YARGILAMA İSTEYECEK

Cihat Özbolat’ın avukatı Hamza Uçan, “Yargıdaki FETÖ'cülerin ihracı sonrası Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda yeniden yargılama ve tahliye süreçleri işletildi. Bizim de 28 Şubat davalarına ilişkin umudumuz arttı. Dosyamıza tarafsız/hukuki inceleme yapılması halinde yıllar süren hukuksuzluğun sona ereceğine ve Cihat Özbolat’ın tahliye edileceğine inanıyoruz. Bu nedenle 28 Şubat’ta verilen kararların yeniden incelenmesini en kısa sürede talep ediyoruz.” diye konuştu.

DELİLSİZ DOSYA

28 Şubat döneminde yaşları 17 ile 20 arasında değişen Cihat Özbolat, Bünyamin Eser, Mustafa Ayyıldız, Halil Kantarcı, Aydın Alkan isimli gençler, hiçbir somut delil olmamasına rağmen örgüt kurdukları iddiasıyla, 2 NO’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılandılar.

Mahkeme Özbolat’ı “ölünceye kadar müebbet hapis”le cezalandırdı. FETÖ eliyle yıllarca hapis yatan Halil Kantarcı ise yine FETÖ’cü darbecilerin hain kalkışmasına Çengelköy’de direnirken şehit düştü.