Cihaza bağlı yaşayan bebek selden botla kurtarıldı

Silivri'deki yazlıklarında tatillerini geçiren bir aile, bugünkü afet gibi sağanak yağmurda çevresi göle dönen evlerinin elektriklerinin kesilmesi ile kabusu yaşadı. Solunum cihazı elektrik kesintisi nedeniyle duran kas hastası 2 yaşındaki Mert Kara'nın adresinin bildirilmesi üzerine ekipler botla eve ulaşarak onu kurtardı.

SOLUNUM CİHAZI DURDU

İstanbul'da bu sabah yaşamı kabusa çeviren sağanak yağmur, Silivri Gümüşyaka Mahallesi Elmalık Mevkii'ndeki yazlık konutların zemin katlarını ve binaların çevresini su altında bıraktı. İstanbul'dan tatil için gelen yazlıkçı Kara Ailesi'nin kas hastası çocukları Mert'in solunum cihazı elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Aile çocuklarının yaşamının tehlikeye girdiğini görünce panik içerisinde Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine ekipler botla eve ulaşarak anne Emel Kara ve oğlu Mert'i alarak ambulansın bulunduğu yere kadar götürdü. Mert Kara, manuel oksijen tüpü ile kurtarılırken, hastaneye nakledildi.