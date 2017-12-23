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Çikolata paketleri içinde uyuşturucu sevkiyatı

Atatürk Havalimanı’nda Letonya uyruklu bir kadının valizinde uyuşturucuya rastlandı.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 16:56..
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Atatürk Havalimanı'nda polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği Letonya uyruklu bir kadının valizinde yapılan incelemede, 4 adet çikolata paketine zulalanmış 1833 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.

VALİZİ İNCELEMEYE ALDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'na operasyon düzenledi. Narkotik ekipleri, Belçika'nin başkenti Brüksel'den hareket eden uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Letonya uyruklu 24 yaşındaki L.L'nin şahsına ait taşıdığı valizi incelemeye aldı.

Çikolata paketleri içinde uyuşturucu sevkiyatı İZLE

CEZA İNFAZ KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan inceleme sonrası valizden ağırlığı 1833 gram olan 4 adet çikolata paketine zulalanmış biçimde uyuşturucu hap ecstasy ele geçirildi. Olayın ardından ülkeye kaçak yollarla uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan şüpheli L.L tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

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