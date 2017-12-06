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Çıldır Gölü'nden kış manzaraları

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü’nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle donmaya başladı.

İHA | 06.12.2017 - 13:11..
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Sıcaklığın geceleri sıfırın altında 14 dereceye kadar düşmesiyle 124 kilometre kare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van Gölü’nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü’nün yüzeyi buz tutmaya başladı.

Göl kenarındaki ağaçlar soğuk ve etkili olan sis nedeniyle kırağı tuttu.

Çıldır Gölü'nden kış manzaraları

Çıldır Gölü'nden kış manzaraları

"7-8 AY SU GÖREMEZSİNİZ"

Balıkçı Talip Akkuş, Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz tutmasıyla birlikte ağlarını birkaç gün içerisinde atmaya başlayacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Çıldır Gölü şu andan itibaren buz tutmaya başladı ve yüzeyi dondu. Bundan sonra 7-8 ay Çıldır Gölü'nde su göremezsiniz ve buz tutması nedeniyle ova olarak görebilirsiniz. Şimdi buz yeni tuttu ve birkaç gün sonra balıkçılar ağlarını buzun üzerinden atmaya başlarlar."

Çıldır Gölü'nden kış manzaraları

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