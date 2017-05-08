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500 kök çilekle başladı 25 dekara çıkardı

Niğde'de 500 kök ile çilek üretimine başlayan vatandaş, verim alınca bahçesindeki elma ağaçlarını söküp 25 dekara organik çilek ekti.

08.05.2017 - 11:02
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500 kök çilekle başladı 25 dekara çıkardı

Türkiye'de elma ve patatesin üretim deposu olarak bilinen Niğde'de alternatif ürün olarak ekilen çilekte de olumlu sonuçlar alındı. Altunhisar İlçesi'nde 8 yıl önce 500 kök çilek eken çiftçi Ramazan Tüzel, aroması çok beğenilince geleneksel üretim olan elma bahçesini bozdu. Kente özgü elma ağaçlarını kesen Tüzel, artık 25 dekar alanda çilek üretimi yapıyor.

500 kök çilekle başladı 25 dekara çıkardı

Ürettiği çileklerin aromasının çok iyi olduğunu belirten Ramazan Tüzel, alternatif ürün olarak başladığı çilek üretimini 8 yılda geliştirdiğini söyledi.

500 kök çilekle başladı 25 dekara çıkardı

Tüzel, "Biz bu çileği 8 yıldır üretiyoruz. Çileğimiz kalitesi ve tadı Niğde'mizi de aştı. Nisan'ın 15'inde çileğimiz çıkıyor. Kasım ayına kadar çilek yetiştiriyoruz." dedi.

500 kök çilekle başladı 25 dekara çıkardı

Tüzel, çilekten sonra böğürtlen üretimi içinde çalışmalara başladığını belirtti.

500 kök çilekle başladı 25 dekara çıkardı

500 kök çilekle başladı 25 dekara çıkardı

500 kök çilekle başladı 25 dekara çıkardı

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