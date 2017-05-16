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Çılgın Sedat'tan Kerimcan Durmaz'a spastik tepkisi

Şarkıcı, Kerimcan Durmaz'ın Instagram'dan yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

16.05.2017 - 11:47
  1. Haberler
  2. Magazin

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, önceki gün Instagram hesabından gülümsediği bir fotoğrafını paylaşarak altına "en spastik gülüşümüz" notunu düştü. Ne olduysa bundan sonra oldu. Oğlunun Serebral Palsi hastalığına sahip olduğu bilinen Çılgın Sedat, Kerimcan Durmaz'ı engelli bireylere karşı hassasiyet göstermeye davet ederek, tepkisini instagram hesabından gösterdi.

Çılgın Sedat'tan Kerimcan Durmaz'a spastik tepkisi

Çılgın Sedat'ın "Spastik özür ile hiçkimsenin dalga geçmeye asla hakkı yoktur. Lütfen, bizler hassasız bilmeyenlerin de öğrenerek hassasiyet göstermesini rica ediyoruz." şeklindeki paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.

KERİMCAN ÖZÜR METNİ YAYINLADI

Bunun üzerine Kerimcan Durmaz da kendi hesabından bir özür metni yayınlayarak, tepkilere neden olan o ifadeleri farkında olmadan kullandığını belirtip, herkesten özür dilediğini belirtti.

Çılgın Sedat'tan Kerimcan Durmaz'a spastik tepkisi

Çılgın Sedat'tan Kerimcan Durmaz'a spastik tepkisi

Çılgın Sedat'tan Kerimcan Durmaz'a spastik tepkisi

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