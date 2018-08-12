taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.940
USD
6,4118
EURO
7,3199
ALTIN
249,65
PETR
72,9700

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Suriyeli yoğunluğu

Kurban Bayramı için ülkelerine dönen Suriyeliler 27 Ağustos'tan itibaren dönmeye başlayacak.

AA | 12.08.2018 - 12:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, erken saatlerden itibaren sınır kapısına geliyor.

Sınır kapısında kurulan çadırlarda bekleyen Suriyeliler, jandarma ve gümrük yetkililerinin kontrolünde gruplar halinde kapıya yöneliyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Suriyeli yoğunluğu

Suriyeliler, internet üzerinden aldıkları barkodlu randevu sonrası yetkililere gösterdikleri pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla ülkelerine giriş yapıyor.

30 BİN SURİYELİ ÇIKIŞ YAPTI

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 6 Ağustos'ta başlayan geçişler kapsamında 30 bin Suriyeli çıkış yaptı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Suriyeli yoğunluğu

Geçişler dolayısıyla sınır kapısında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı dikkati çekti.

27 AĞUSTOS'TA DÖNÜŞLER BAŞLAYACAK

Bu arada, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram için gidişlerin 19 Ağustos Pazar gününe kadar yapılabileceği, dönüşlerin ise 27 Ağustos'ta başlayacağı öğrenildi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Suriyeli yoğunluğu

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Suriyeli yoğunluğu

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Suriyeli yoğunluğu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ODTÜ’lülerin tahliye gerekçesi

ODTÜ’lülerin tahliye gerekçesi

95
İsveç seçimleri için Konya'da sandık kurulacak

İsveç seçimleri için Konya'da sandık kurulacak

48
Esad rejimi ve YPG/PKK'dan İdlib ittifakı

Esad rejimi ve YPG/PKK'dan İdlib ittifakı

140
Türk çelik şirketlerinden ABD'ye misilleme

Türk çelik şirketlerinden ABD'ye misilleme

81
Elazığ'da yoğun bakım kapısını kırıp doktora saldırdılar

Elazığ'da yoğun bakım kapısını kırıp doktora saldırdılar

232
İran: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

İran: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

30
Abdurrahim Albayrak: Trump yüzünden transfer yapamıyoruz

Abdurrahim Albayrak: Trump yüzünden transfer yapamıyoruz

172
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM