Çimento satışları 9 ayda yaklaşık yüzde 4 arttı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) verilerine göre, çimento üretiminde, Ocak-Eylül 2017'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artış kaydedildi. Üretilen çimentonun yüzde 10,35'i ihracata konu oldu.

ÇİMENTO İHRACATINDA YÜZDE 0,6'LIK ARTIŞ

Konut satışlarının artmasıyla çimento sektöründe iç pazarda 9 ayda yüzde 3,9'luk satış artışı olurken, çimento ihracatında da yüzde 0,6'lık artış kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Tüzün, 9 ayda çimento ve klinker ihracatını en çok artırdıkları ülkenin Haiti olduğunu belirterek, iç pazarda da çimento satışlarında yüzde 4'e yakın bir büyüme yaşandığını bildirdi.

"TÜRK EKONOMİSİNE OLUMLU KATKI SAĞLIYOR"

Tüzün, "İç pazardaki büyüme elbette konut sektörüyle paralel şekilde seyretmektedir. Çimento ihracatı Türk ekonomisine doğrudan olumlu katkı sağlıyor. Yıl sonuna kadar 500 milyon dolar ihracat hedefimiz var." ifadelerini kullandı.