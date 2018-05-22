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Çin Ay'ın karanlık yüzü için uydu uzaya gönderdi

Çin'in Ay’ın karanlık yüzünü keşfetmek için uzaya gönderdiği Çüeçiao iletişim uydusu, aynı zamanda göndermeyi planladıkları keşif aracıyla Dünya'nın iletişimini sağlayacak.

AA | 22.05.2018 - 10:41..
  1. Haberler
  2. Dünya

Çin'deki Şinhua ajansı, Ay’ın karanlık yüzünü keşfetmek için ülkenin güneybatısındaki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden Uzun Yürüyüş (Long March) -4C roketiyle uzaya uydu gönderildiğini duyurdu.

Gönderilen uydu, aynı zamanda Çin’in Ay’a göndermeyi planladığı Çang’ı- 4 keşif aracı ile Dünya arasındaki iletişimi sağlayacak.

Uydu Projesi Müdürü Cang Lihua, uydunun, Çin’in Ay’a yumuşak iniş yapacak keşif aracını gönderen ilk ülke olma amacını gerçekleştirebilmesi için hayati önem taşıdığını belirtti.

Çin Ay'ın karanlık yüzü için uydu uzaya gönderdi

'UYDU BAZI ZORLUKLARLA KARŞILAŞABİLİR'

Çüeçiao uydusunun, Dünya ile Ay arasındaki İkinci Lagrangian (L2) noktasında yörüngeye girmesi bekleniyor. Uydu, Dünya'dan 455 bin kilometre uzaklıktaki yörüngesine girdiğinde uydu, bu kadar uzak mesafede işletilen ilk iletişim uydusu olacak.

Uydunun, Dünya ile Ay’ın çekim kuvveti arasında kalması nedeniyle bazı zorluklarla karşılaşabileceği belirtiliyor.

Çin, Çang’ı- 4 Ay keşif aracını bu yıl sonuna doğru, Çang’ı-5’i de gelecek yıl Ay’a göndermeyi planlıyor. Mars’a ilk keşif aracını 2020’de gönderecek Çin, 2029’da da Jüpiter’e keşif misyonu yollayacak.

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