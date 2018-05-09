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Çin Devlet Başkanı Trump ile Kuzey Kore'yi konuştu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyi kabul eden ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA | 09.05.2018 - 06:01..
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore hakkında görüşme yaparken, Şi'nin Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması için aktif rol oynamak istediğini ifade etti.

ÇİN ABD GERGİNLİĞİ KONUŞULDU

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, Trump’a iki ülkeden ilgili heyetlerin Çin ve ABD arasındaki ticari anlaşmazlıkları uygun bir şekilde çözmek için iki tarafın da kazançlı çıkacağı uygun bir yolu bulmak amacıyla çabalaması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump da ikili ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, ekonomi ve ticari konuları uygun bir şekilde ele almak için Pekin yönetimi ile birlikte çalışmak istediklerini kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Trump ile Kuzey Kore'yi konuştu

ÇİN KİM İLE YAPILACAK GÖRÜŞMEYİ DESTEKLEDİ

Çin’in ABD ve Kuzey Kore arasında gelecek ay başına kadar yapılması planlanan görüşmeyi desteklediklerini de dile getiren Şi, Washington ve Pyongyang yönetimleri arasında güven inşa edilmesi ve tarafların sorunlarını diyalog yoluyla çözmelerini beklediklerini, Çin’in Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması için aktif rol oynamak istediğini ifade etti.

Kuzey Kore konusunda Çin’in duruşuna önem verdiklerini kaydeden Trump, Kore Yarımadası meselesinin müzakere ve istişare ile çözümü teşvik etmeki için Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

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