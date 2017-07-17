Çin ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 6,9 büyüdü

Çin Ulusal İstatistik İdaresi, ülkede yılın ilk yarısını kapsayan senelik bazdaki ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı.

5,62 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Ülkede Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 6,9 oranında büyüme göstererek, 38,15 trilyon yüen (5,62 trilyon dolar) tutarına ulaştı.

Tüketim ürünlerindeki perakende satışlarının yüzde 10,4 arttığı senenin ilk yarısında, gayrimenkul yatırımları yüzde 8,5 yükselişle yavaş büyüme ivmesini sürdürdü.

Ülkede ekonomik büyümenin en önemli unsurlarından endüstriyel katma değer de GSYH ile aynı oranda artış göstererek, yüzde 6,9 oranında gerçekleşti.

Üç milyon dolar ve üzeri ciro yapan işletmelerin faaliyetlerini ölçmek için kullanılan katma değerli sanayi üretimi, haziran ayında yüzde 7,6 artmıştı.

Ülkedeki sabit yatırım artış oranı, yılın ilk yarısında yüzde 8,6 oranında gerçekleşirken, senenin ilk çeyreğine göre yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Çin'de GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 6,9 oranında büyümüştü.

Başbakan Li Kıçiang, bu ayın başında, ülkede yılın ilk 6 ayındaki kalkınma hızının, sürdürülebilir ve makul yükseliş ivmesini koruyacağını söylemişti.