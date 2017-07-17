taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5364
EURO
4,0558
ALTIN
139,99
PETR
49,0200

Çin ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 6,9 büyüdü

Çin ekonomisinin, yılın ilk çeyreğindeki hızını koruyarak, ilk 6 ayda yüzde 6,9 oranında büyüdüğü bildirildi.

17.07.2017 - 06:46
  1. Haberler
  2. Ekonomi

asd

Çin Ulusal İstatistik İdaresi, ülkede yılın ilk yarısını kapsayan senelik bazdaki ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı.

5,62 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Ülkede Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 6,9 oranında büyüme göstererek, 38,15 trilyon yüen (5,62 trilyon dolar) tutarına ulaştı.

Tüketim ürünlerindeki perakende satışlarının yüzde 10,4 arttığı senenin ilk yarısında, gayrimenkul yatırımları yüzde 8,5 yükselişle yavaş büyüme ivmesini sürdürdü.

Ülkede ekonomik büyümenin en önemli unsurlarından endüstriyel katma değer de GSYH ile aynı oranda artış göstererek, yüzde 6,9 oranında gerçekleşti.

Üç milyon dolar ve üzeri ciro yapan işletmelerin faaliyetlerini ölçmek için kullanılan katma değerli sanayi üretimi, haziran ayında yüzde 7,6 artmıştı.
Ülkedeki sabit yatırım artış oranı, yılın ilk yarısında yüzde 8,6 oranında gerçekleşirken, senenin ilk çeyreğine göre yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Çin'de GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 6,9 oranında büyümüştü.
Başbakan Li Kıçiang, bu ayın başında, ülkede yılın ilk 6 ayındaki kalkınma hızının, sürdürülebilir ve makul yükseliş ivmesini koruyacağını söylemişti.

İlginizi Çekebilir
Ekonomistler: Yellen Fed'e veda edecek
Ekonomistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Janet Yellen'i yeniden atamasına fazla şans vermiyor.
Altının kilogramı 140 bin 700 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 140 bin 700 liraya yükseldi.
Cari açık Mayıs'ta beklentileri aştı
Cari açık Mayıs ayında 5.24 milyar dolar ile 4.9 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
FED'in faiz artırımı planı işliyor
ABD Merkez Bankasından, ekonomik faaliyetlerin haziran ayında ülkenin tüm bölgelerinde arttığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Selahattin Aydoğdu gözaltına alındı

Selahattin Aydoğdu gözaltına alındı

155
Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

90
Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

18
New York Times'ın Irak analizi

New York Times'ın Irak analizi

12
Fenerbahçe'nin yeni transferi Eljif Elmas İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Eljif Elmas İstanbul'da

6
Hakkari'de Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu

Hakkari'de Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu

4
Venezuela'da sembolik halk oylaması yapıldı

Venezuela'da sembolik halk oylaması yapıldı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM