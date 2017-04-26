Çin ilk yerli yapım uçak gemisini dünyaya gösterdi

Kore yarımadası'nda Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze geliştirme programı, ABD ve müttefikleri Japonya ile Güney Kore'nin askeri tatbikatları ve ABD'nin Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'nu bölgeye göndermesi ile tırmanan kriz sürerken, taraflara itidalli olmaları çağrısı yapan Çin ilk yerli uçak gemisini suya indirdi.

ORDU ENVANTERİNE ALINACAK

Yapımına 2015'de başlanan uçak gemisi, Çin'in Kuzey Kore ile sınırı olan Liaoning bölgesinde bulunan Dalian kentindeki limanda yapılan törenle suya indirildi. 'Type 001A' adlandırılan, 315 metre uzunluğundaki ve 75 metre genişliğindeki uçak gemisi Dalian limanında inşa edildi. Gemisinin gövde ağırlığı 70 bin tonu buluyor. Suya indirilen gövdeye santral teçhizatı, sistem yüklemeleri ve silah montajı yapılma aşamasına geçileceği aktarıldı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da, yerli uçak gemisinin 2020'den önce ordu envanterine alınacağı belirtilmişti.