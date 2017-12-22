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Çin Komünist Partisi üyelerine Noel yasağı

Çin'de Çin Komünist Partisi üyeleri, Noel kutlamalarına katılmamaları yönünde uyarıldı.

AA | 22.12.2017 - 07:58..
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Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin orta kesiminde bulunan Hunan eyaletinin Hıngyang Kamu Güvenliği Bürosu, parti üyelerine, yerel hükümet yetkilileri ve ailelerine Noel kutlamalarına katılmamaları uyarısında bulunuldu.

Çin Komünist Partisi üyelerine Noel yasağıFotoğraf: Anadolu Ajansı-Arşiv

BATILI KÜLTÜR İSTİLASINA KARŞI "MİLLİ DURUŞ"

Parti üyeleri ve yetkililerin akrabalarının iyi bir üye imajı çizmek için bile olsa dini kutlama ve festivallere katılımının yasaklandığı bildirildi. Öğrencilere de çağrı yapılarak Batılı kültürlerin istilasına karşı "milli duruş" sergilemeleri gerektiği belirtildi.

Çin Komünist Partisi üyelerine Noel yasağı

NOEL KUTLAYANA AĞIR CEZA

Noel kutlamaları için kullanılacak yapay kar alım ve satışını yapanların da ağır şekilde cezalandırılacağı ifade edildi.

Çin Komünist Gençlik Birliğinin Anhui Bürosu da pazar günü yaptığı açıklamada, Çin’in geçmişte "Batılı güçlerce" işgal edildiğini belirtilerek, "Noel, Çin için bir utanç günüdür." ifadesine yer vermişti. Ayrıca Batı festivallerinin ülkede bir kültür istilası olduğu vurgulanmıştı.

Geçen yıllarda ise Cıciang eyaletinde devlet okullarının Noel bağlantılı etkinlikler düzenlemeleri yasaklanmıştı.

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