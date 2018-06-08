Çin polisi yaşlı adama yardım etti

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin'de de trafik büyük sorun. Hatta karşıdan karşıya geçmek isteyenler bile zaman zaman zor anlar yaşayabiliyor.

Çin polisi yaşlı adamı sırtında taşıyarak karşıya geçirdi İZLE

YAŞLI ADAM KARŞIYA GEÇMEK İSTEDİ

Bu durumun bir örneği de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Yaşlı bir adam, karşıdan karşıya geçmek için oldukça zorlandı.

POLİS MEMURU YAŞLI ADAMIN İMDADINA KOŞTU

Yaşlı adamın imdadına ise bölgede duran görevli bir polis memuru yetişti. Polis, yaşlı adamı sırtına alarak karşıya geçridi. Bu görüntüler ise sosyal medyada büyük beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.