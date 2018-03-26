Çin Tiangong-1 roketi gelecek hafta Dünya'ya düşecek

2011 yılında uzaya gönderilen fakat 2016 yılından beri iletişim sağlanamayan Çin’in uzay aracı Tiangong-1'in önümüzdeki günlerde Dünya'ya düşeceği bilim insanları tarafından duyuruldu.

7 BİN 800 KİLOMETRE HIZLA DÖNÜYOR

Washington Post’un haberine göre, Tiangong-1 saatte 7.800 kilometre hızla Dünya etrafında dönüyor.



Bilim insanları, parçalara ayrılarak Dünya'ya düşecek olan 9.5 tonluk bu aracın tam olarak nereye düşeceğini belirleyemediklerini söylüyor.

"SUYA GÖMÜLECEK"

Gezegensel mekanik mühendisi Jesse Gossner, “Nasıl gölde taş sektirdiğinizde taş birkaç kere sıçradıktan sonra suyun dibini boylarsa Tiangong-1 de öyle suya gömülecek.” dedi.

PARÇALANARAK DÜŞECEK

Bilim insanları bu aracın, Nebraska’dan Tazmanya’ya kadar herhangi bir alana atmosferde parçalanarak düşeceğini tahmin ediyor.







