Cinayet sanığı köy muhtarına 'ömür boyu hapis'

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'ne bağlı Kozluçay Köyü'nde geçen 3 Ocak gecesi, kahveden çıkıp evine giden Hüseyin Arslan ile aracıyla aynı sokaktaki evine giden köy muhtarı Ramazan Yürekli, yolda karşılaştı. İddiaya göre, önceden husumetli olan taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından, Yürekli yanındaki ruhsatsız tabancayla Arslan'ı öldürdü. Jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ramazan Yürekli, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya maktulün eşi 34 yaşındaki Hatice Arslan ile sanığın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

ARALARINDA UZUN ZAMANDIR ANLAŞMAZLIK BULUNUYORMUŞ

Duruşmada söz alan Ramazan Yürekli, maktulle uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunduğunu, bu nedenle olayın bu safhaya geldiğini belirterek, bazı tanıkların dinlenmesini istedi. Mahkeme heyeti daha sonra tarafların avukatlarına söz verdi. Hatice Arslan'ın avukatı gösterilen tanıkların olay gecesiyle ilgili olmadığını, eski olaylara ilişkin olduğunu ve davaya katkı sağlamayacağını belirterek talebin reddini istedi. Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesinin davaya katkı sağlamayacağı kanaati nedeniyle talebin reddine karar verdi.

Mahkeme başkanı, sanığa, "Olay gecesinden birkaç gün önce maktul bana hakaret etti, bu nedenle o gece aramızda tartışma yaşandı, demişsin. Sana ne dedi?" diye sordu. Ramazan Yürekli de kahvehaneye yürüyerek gittiği sırada aracıyla yanına gelen Hüseyin Arslan'ın ana avrat küfür ettiğini söyledi.

Başsavcı Adem Babacan mütalaasında, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını, ayrıca ruhsatsız silah taşımaktan da cezalandırılmasını talep etti.

"ALLAH ŞAHİDİMDİR, İSTEYEREK VURMADIM"

Mütalaa hakkında taraflara söz verildikten sonra sanığa son sözü soruldu. Ramazan Yürekli, olayların bu hale gelmesinde geçmişte yaşanan tartışmaların etken olduğunu, o gece öldürme kastı bulunmadığını savundu. Yürekli, "Ben evime gitmek üzere kahveden çıktım. Maktul geldi ve ben de elimde sopayla indim. Ancak arbede sırasında sopa düştü. O esnada bir anda silaha el attım, belimden çıkardığım sırada ateş aldı. Allah şahidimdir, isteyerek vurmadım. Huzurunuzda yemin ediyorum, bilerek yapmadım. Üzgünüm ve pişmanım." dedi.

AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİ

Yürekli'nin avukatı Erol Berber de sanığın silahında daha 4-5 merminin olduğunu, öldürme kastı ile hareket eden bir insanın daha fazla atış yapacağını belirterek, "Sanık maktule karşı silahla nişan alarak ateş etmemiştir. Silah patladıktan sonra merminin isabet edip etmediğini dahi bilmeden olay yerinden uzaklaşmıştır. Olayın görgü tanığının da ifade ettiği gibi maktul dizleri üstüne çöküp 'Vuruldum' dedikten sonra farkına varılmıştır. Bu nedenle sanığa ceza verilmemesini ve beraatını talep ediyoruz. Mahkeme heyeti aksi kanaatte ise tahrik unsurları ve ceza indirimlerinin uygulanmasını talep ederiz." diye konuştu.

SANIK CEZASINI DUYUNCA DONA KALDI

Heyet, Ramazan Yürekli'ye 'Kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verirken, 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 1 yıl 1 ay hapis ve 600 TL adli para cezası verdi. Sanığın daha önceden de işlediği suçlardan dolayı sabıkalı olması nedeniyle iyi hal indirimi yapılmasına yer olmadığı açıklandı.

Karar okunurken sükûnetle dinleyen sanık Ramazan Yürekli, mahkeme başkanı sözlerini tamamladıktan sonra bir süre yerinden kıpırdamadan heyete baktı.

Duruşmanın ardından sanık tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.