Cinayet zanlıları Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir inşaatta 20 Aralık 2017 tarihinde F.B. (37) ve M.N. (30) isimli şahıslar, eski bir alacak verecek meselesi sebebiyle tartıştıkları Bülent Küçük’ü (35) getirdikleri boş inşaatta tabancayla vurdu.

Bülent Küçük olay yerinde hayatını kaybederken, şahıslar olay yerinden kaçtı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaklaşık bir ay süren çalışmalar sonucunda Bülent Küçük’ü vurarak ölümüne sebep olan şahısların kimlikleri tespit edildi.

KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR

Arama çalışmaları devam eden F.B. ve M.N.’nin Edirne’den kaçak yollarla Yunanistan’a kaçacağı haberini alan ekipler, harekete geçti. Kocaeli Emniyeti ve Edirne Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda şahıslar, Meriç Nehri yakınlarında kaçmak üzereyken yakalandı.

ALACAK VERECEK MESELESİ

Kocaeli’ye getirilen F.B. ve M.N. emniyetteki sorgularında Bülent Küçük ile aralarında eski bir alacak verecek meselesi olduğunu ve bu sebepten dolayı Küçük’ü vurduklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.