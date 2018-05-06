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Çin’de 5,3 büyüklüğünde deprem

Çin’in batısında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

AA | 06.05.2018 - 13:52..
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Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Çinghay eyaletinde bulunan Yüşu Tibet özerk ilinin Çıngduo ilçesinde 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

ÖLEN YA DA YARALANAN HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILMADI

Depremin yerin 9 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

2010 YILINDA 2 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Çinghay’ın Yüşu Tibet özerk ilinde Nisan 2010’da 7,1 büyüklüğünde deprem olmuş ve 2 bin 698 kişi yaşamını yitirmişti.

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