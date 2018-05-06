Çin’de 5,3 büyüklüğünde deprem

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Telefon dolandırıcılarını suçüstü yakalattı

Daha önce dolandırılan Hicran Kırkbey, telefonunun yanına “Dikkatli ol, telefon görüşmesine bir daha yanılma” diye yazdı. Kırkbey, ikinci aramada dolandırıcıları yakalattı.