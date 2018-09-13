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Çin'de bir restoranda çorbadan fare ölüsü çıktı

Çin'de popüler restoran zincirlerinden birinde çorbada yavru fare ölüsü bulundu. Restoranın piyasa değeri 190 milyon dolar düştü.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 13:47..
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Çin ve Asya'da popüler olan sebze ve et konularak tüketilen 'hotpot' adlı çorbasının içerisinde ölü fare bulundu.

Hamile Çinli kadın, restorana yemek yemek için gitti. Çorba siparişi verdi ve gelen çorba karşısında şaşkınlığını gizletemedi. Çorbasından fare çıkan kadın bu görüntüyü sosyal medya hesabından yayınladı ve restoran zinciri tepki topladı.

TAZMİNATI REDDETTİLER

Şubenin ise, halime kadına 5000 yuan (729 dolar) tazminat teklif ettiği belirtildi. Hamile kadının, bölgedeki yerel haber kuruluşu Kankan News'a konuşan eşi ise, resotranın teklifini geri çevirdiklerini, tazminat miktarının ise tam vücut muayenesinin ardından belirleneceğini açıkladı.

Çin'de bir restoranda çorbadan fare ölüsü çıktı

RESTORAN ÇALIŞANINDAN ÇİFTE 'KÜRTAJ PARASI' TEKLİFİ

Hamile kadının eşi Ma ayrıca, restoran çalışanlarından birinin 'eğer çocuğun sağlığından endişe ediyorlarsa kürtaj yaptırmaları için' kendilerine 20 bin yuan teklif ettiğini de belirtti. Çorbanın içerisinde bulunan farenin görüntüleri sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı ve kullanıcıların nefret ve 'tiksintisine' yol açtı.

"FARE SONRADAN GELMİŞ"

Şirket ise, yaptığı açıklamada, yaşanan hijyen sorununun 'fare'nin çorbaya sonradan gelmesi' ile yaşandığını açıkladı ancak bu açıklama bir süre sonra silindi. Bölgedeki yetkililer ise, fare ölüsü bulunan restoranın soruşturma altında bulunduğunu açıkladı.

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