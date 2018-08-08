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Çin'de Devlet Başkanı'na benzetilen çizgi film yasaklandı

Çin'deki Sansür Kurulu, Disney'in ünlü Winnie the Pooh (Ayı Winnie) hikayesinin yeni bir uyarlaması olan 'Christopher Robin' filmini yasakladı. Sebebi ise Ayı Winnie'nin Şi'ye olan benzerliği.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 09:51..
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Ünlü çizgi film Winnie the Pooh'nun yeni bir uyarlaması olan Christopher Robin isimli film Çin'de gösterime giremeyecek. Uygulamanın arkasında Çin hükümetinin, Devlet Başkanı Şi ile Winnie the Pooh arasındaki fiziksel benzerlikle ilgili yapılan yorumlardan duyduğu rahatsızlığın olduğu iddia ediliyor.

Çin'de Devlet Başkanı'na benzetilen çizgi film yasaklandı

AYI WİNNİE İLE BENZERLİK

Çin'de, AA Milne'nin ünlü Winnie the Pooh hikayesinin yeni bir uyarlaması olan Christopher Robin isimli filmin gösterime girmemesine karar verildi. Çinlilerin, Şi Cinping hükümetini eleştirmek için kullandıkları figürlerden biri olan Winnie the Pooh, ilk kez Çin hükümetinin hedef tahtasına oturmuyor. Daha önce Çin sosyal medyasında, ünlü çizgi film karakterinin fotoğrafları sansürlenmişti.

Çin'de Devlet Başkanı'na benzetilen çizgi film yasaklandı

Çin hükümetinin Winnie ile 'savaşı' 2013 yılında, Şi'nin Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Barack Obama ile çekilen bir fotoğrafla başlamıştı. İki liderin fotoğrafı sosyal medyada Winnie ve Tigger'ın içinde bulunduğu bir kareye benzetilmişti.

Çin'de Devlet Başkanı'na benzetilen çizgi film yasaklandı

Şİ'nİN İTİBARINA ZARAR

Ancak benzetme bununla da sınırlı kalmadı ve 2014 yılında bu kez Şi'nin Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile çektirdiği bir fotoğraf bir kez daha Winnie the Pooh'nun içinde yer aldığı bir kareye benzetildi. Çin Devlet Başkanı Şi'nin Winnie'ye fiziksel benzerliğiyle ilgili yorumlar yayılınca, Çin sansür kurulu harekete geçerek, Şi ile dalga geçen tüm görselleri kaldırdı.

Çin hükümeti o günlerde konuyla ilgili olarak, Winnie the Pooh benzetmelerinin 'başkanlık ofisi ve Şi'nin kişisel itibarının baltalanmasına yönelik ciddi çabalar' içerdiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

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