Çin'de sıra dışı satın alma işlemi

Fujian bölgesinde yaşanan olayda birçok bankanın böyle bir ödemeye yanaşmaması üzerine Gan isimli alıcı, bir kamyon tutarak paraları bankaya getirdi.

4 TON AĞIRLIĞINDAKİ PARALARI KAMYONLA GETİRDİ

Liaoshen Evening News'in geçtiği haberde 4 ton ağırlığındaki madeni paralar bir kamyonun kasasının alt kısmını doldurdu.

GÜNLERCE PARALARI SAYMAK İÇİN UĞRAŞTILAR

Görevliler, paraları saymak ve tartmak için günlerce çalıştı.

BENZERİ BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI

Benzeri bir olay geçtiğimiz Mart ayında da yaşanmıştı. Çin'in Fujian bölgesinde bir adam araba satın almak için 100 bin Yuan değerindeki arabanın ödemesini madeni parayla yapmıştı.