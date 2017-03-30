Çin'de üniversiteden mezun olmak için yüzme şartı

China Daily'nin haberine göre, başkent Pekin'de bulunan, ülkenin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Çinghua Üniversitesi, öğrencilerine mezun olabilmeleri için 50 metre yüzme şartı getirdi.

HERHANGİ BİR STİLDE EN AZ 50 METRE

Düzenlemeyle, öğrencilerin herhangi bir stilde en az 50 metre yüzmek zorunda olduğu belirtilirken, sınavı geçemeyen öğrencilerin üniversiteden mezun olamamanın yanı sıra yurt dışı eğitim olanaklarından da yararlanamayacağı ifade edildi.

Ayrıca öğrencilere, yüzme sınavlarına hazırlanmaları için yaz tatillerinde kurslar verileceği aktarıldı.

DAHA SAĞLIKLI OLMALARI AMAÇLANIYOR

Üniversite yetkililerinden Liu Bo, yaptığı açıklamada, yeni uygulamayla öğrencilerin daha sağlıklı olmalarının ve daha formda görünmelerinin amaçlandığını dile getirdi.

Üniversitenin eğitime başladığı 1915'te de benzer bir sınavın olduğunu anlatan Liu, zamanla yüzme tesislerinin yetersizliği ve üniversiteye giren öğrenci sayısındaki azalma nedeniyle sınava son verildiğini kaydetti.





