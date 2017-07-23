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Çin'de yaklaşık 4 bin internet sitesi kapatıldı

Çin'de bu yılın ikinci çeyreğinde kanun dışı içerikli 3 bin 918 internet sitesinin kapatıldığı bildirildi.

23.07.2017 - 11:51
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Çin İnternet İdaresi (CAC), nisan, mayıs ve haziran aylarında, ulusal güvenliği tehdit eden, şiddete teşvik eden ve asılsız söylentiler yayarak toplumda huzursuzluğa neden olan 3 bin 918 internet sitesinin kapatıldığını duyurdu.

810 BİN KİŞİNİN İNTERNET HESABI ENGELLENDİ

Yılın ikinci çeyreğinde kapatılan sitelerden 316'ısının yargıya intikal ettirildiğini belirten CAC yetkilileri, bu dönemde 810 bin kişinin internet hesabını da engellediklerini ifade etti.

KESİNTİSİZ VERİ TARAMASI YAPILIYOR

Youtube, Facebook ve Twitter gibi uluslararası sosyal paylaşım sitelerine erişimin yasak olduğu Çin'de bunların yerine "Sina", "Youku" ve "Wechat" gibi yerli alternatifler kullanılıyor. Siber ortam üzerindeki sıkı denetimleri ile bilinen ülkede "Çin Seddi" olarak da bilinen bir güvenlik ağı ile kesintisiz veri taraması yapılıyor.

'SAKINCALI' OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN İÇERİKLER ERİŞİME KAPATILIYOR

"Sakıncalı" olduğu sanılan içerikler anında erişime kapatılıyor. Ülkede sosyal paylaşım platformlarını kullanmak isteyenlerin, gerçek kimlik bilgileri ile kayıt yaptırıp onay alma zorunluluğu da bulunuyor.

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