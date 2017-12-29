Çin'den dünyanın ilk hipersonik planör testi denemesi

ABD hükümetinden bir kaynak, 'The Diplomat' dergisine demeç verdi. Kaynak, bu demecinde Çin'in hipersonik planörlü balistik füze denemesi yaptığını iddia etti. Yapılan röportajda; DF-17 füzesinin 1 ve 15 Kasım'da fırlatıldığı ifade edildi.

İKİ DENEME YAPTI

Hipersonik planörlü füzeler; ilk denemede bin 800, ikincisinde de 2 bin 500 kilometre yol katetti.

Bu füzeler nükleer ve manevra mermisi veya hipersonik planör gibi nükleer olmayan yükleri de taşıyabiliyor.

MODERN HAVA SİSTEMLERİ ZOR BELİRLENİYOR

Modern hava sistemleri ise 6 bin kilometre hızla ilerleyen bu füze sistemlerini belirlemekte güçlük çekiyor.