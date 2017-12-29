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Çin'den dünyanın ilk hipersonik planör testi denemesi

ABD istihbaratı, Çin'in 1 ve 15 Kasım'da hipersonik planörlü balistik füze denemesi yaptığını açıkladı.

Haber Merkezi | 29.12.2017 - 11:14..
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ABD hükümetinden bir kaynak, 'The Diplomat' dergisine demeç verdi. Kaynak, bu demecinde Çin'in hipersonik planörlü balistik füze denemesi yaptığını iddia etti. Yapılan röportajda; DF-17 füzesinin 1 ve 15 Kasım'da fırlatıldığı ifade edildi.

Çin'den dünyanın ilk hipersonik planör testi denemesi

İKİ DENEME YAPTI

Hipersonik planörlü füzeler; ilk denemede bin 800, ikincisinde de 2 bin 500 kilometre yol katetti.

Bu füzeler nükleer ve manevra mermisi veya hipersonik planör gibi nükleer olmayan yükleri de taşıyabiliyor.

Çin'den dünyanın ilk hipersonik planör testi denemesi

MODERN HAVA SİSTEMLERİ ZOR BELİRLENİYOR

Modern hava sistemleri ise 6 bin kilometre hızla ilerleyen bu füze sistemlerini belirlemekte güçlük çekiyor.

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