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Çin'den Türkiye'ye destek mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye destek açıklaması geldi.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 13:37..
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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelecektir" denildi.

Çin, Çinli ve Türk şirketlerin piyasa kuralları temelinde işbirliği projeleri imzalamalarını destekliyor.

TÜRKİYE İLE GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM

Geçtiğimiz gün, Çin hükümetince yayımlanan "Çin ve Dünya Ticaret Örgütü" başlıklı kitapta, ABD'nin tek taraflı başlattığı ticari ihtilaf ve savaşların galibinin olmayacağı vurgulanmış, Çin'in, Türkiye ile el ele vererek güçlerini birleştirip çok taraflı ticaret sisteminin daha açık, kapsayıcı, paylaşımcı, dengeli ve ortak kazanca dayalı bir doğrultuda gelişmesini sağlamayı hedeflediği yer almıştı.

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