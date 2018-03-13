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Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) şehit olduğu Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi. Cephanelikteki duvarda, haç işaretinin bulunması dikkat çekti.

DHA | 13.03.2018 - 13:14..
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Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Cinderes'te, tuzaklanan el yapımı patlayıcının dün infilak etmesi sonucu Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede arama-tarama faaliyetlerini sürdüren askerler, patlamanın meydana geldiği bölgede teröristlere ait cephanelik ele geçirdi. Cephanelikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

HAÇ İŞARETİ

Cephaneliğin ele geçirildiği yerdeki duvarda ise haç işaretinin çizili olması dikkat çekti.

Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi



Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi



Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi



Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi



Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

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