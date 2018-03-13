Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Cinderes'te, tuzaklanan el yapımı patlayıcının dün infilak etmesi sonucu Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede arama-tarama faaliyetlerini sürdüren askerler, patlamanın meydana geldiği bölgede teröristlere ait cephanelik ele geçirdi. Cephanelikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

HAÇ İŞARETİ

Cephaneliğin ele geçirildiği yerdeki duvarda ise haç işaretinin çizili olması dikkat çekti.