Cinderes'teki teröristler SİHA'lardan kaçamadı

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Polis Akademisi 10 bin polis adayı alacak

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, lisans mezunu 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın ile ön lisans mezunu 1800'ü erkek, 200'ü kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacak.