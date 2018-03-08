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Cinderes'teki teröristler SİHA'lardan kaçamadı

TSK ve ÖSO'nun Cinderes merkezini ele geçirmesinden sonra kaçmaya çalışan teröristler, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

AA | 08.03.2018 - 14:23..
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Cinderes'teki teröristler SİHA'lardan kaçamadı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine yerleşen teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, bölgedeki teröristlerin planlarını bozdu.

Örgütün işgal altında tuttuğu bölgeleri tek tek teröristlerden temizleyen Mehmetçik, halk tarafından sevgiyle karşılandı.

CİNDERES TAMAM

Bölgede huzur ve barış ortamının sağlanması için kararlılıkla sürdürülen operasyonlar kapsamında, Afrin'in Cinderes beldesi TSK ve ÖSO birlikleri tarafından ele geçirildi.

Cinderes'teki teröristler SİHA'lardan kaçamadı

SİHA'LARDAN KAÇIŞ YOK

Mehmetçik'in bölgeye girmesiyle kaçma planlarını uygulamaya sokan YPG'li teröristler, SİHA'lar tarafından belirlendi.

Terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'lar, kaçmaya çalışan teröristleri hedef alarak tek tek yok etti.

Cinderes'te YPG'li keskin nişancının vurulma anı VİDEO

Cinderes'teki teröristler SİHA'lardan kaçamadı

Cinderes'teki teröristler SİHA'lardan kaçamadı

Cinderes'teki teröristler SİHA'lardan kaçamadı

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