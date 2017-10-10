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Çin'in dev teleskobu 2 atarca yıldız keşfetti

Keşfedilen atarca yıldızlardan J1859-01 ismi verilen yıldız dünyaya 16 bin, J1931-01 ise 4 bin 100 ışık yılı mesafede bulunuyor.

10.10.2017 - 09:13
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Çin Ulusal Astronomi Gözlemevinden (NAOC) yapılan açıklamaya göre, ülkenin Guicou eyaletinde 500 metre çapındaki Tienyen (Gök Gözü) adı verilen Küresel Diyafram Radyo Teleskop (FAST) ile J1859-01 ve J1931-01 adlı iki atarca yıldız keşfedildi.

İnşa edildikten sonra yaklaşık bir yıldır deneme sürecinde kullanılan Gök Gözü'nün keşfettiği yıldızların, Avustralya’da bulunan başka bir teleskop ile teyit edildiği belirtildi.

16 BİN IŞIK YILI UZAKLIKTA

Atarca yıldızlardan J1859-01’in dünyaya 16 bin ışık yılı, J1931-01’in de 4 bin 100 ışık yılı mesafede olduğu kaydedildi.

Gök Gözü projesi yetkililerinden Pıng Bo, söz konusu dev teleskobun deneme sürecinin 3 ila 5 yıl süreceğini belirterek, Gök Gözü'nün birinci yılında yaptığı iki atarca keşfinin proje açısından heyecan verici olduğunu söyledi.

2011'DE YAPIMINA BAŞLANMIŞTI

Yapımına 2011'de başlanan Gök Gözü, bir milyar 200 milyon yuana (yaklaşık 180 milyon dolar) mal olmuş, daha doğru ve sağlıklı radyo sinyali alabilmesi için bulunduğu bölgenin 5 kilometre civarında yaşayan yaklaşık 8 bin kişi başka bölgelere tahliye edilmişti.

Tienyen, Porto Riko'da bulunan 300 metre çapındaki Arecibo'yu geçerek dünyanın en büyük radyo teleskobu oldu. Teleskobun ölçme hızı da Arecibo'dan 10 kat daha fazla.

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