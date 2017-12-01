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Çin’in karanlık madde uydusu milyarlarca parçacık buldu

Vukong (Maymun Kral), 3,5 milyardan fazla yüksek enerjili kozmik ışın parçacıkları tespit etti.

AA | 01.12.2017 - 09:44..
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Şinhua ajansının haberine göre, iki yıl önce dünyadan 500 kilometre uzaklıktaki yörüngesine gönderilen 1,9 ton ağırlığındaki Vukong uydusu 3,5 milyardan fazla yüksek enerjili kozmik ışın parçacıkları ve 20 milyon civarında elektron ve pozitron saptadı.

Çin’in karanlık madde uydusu milyarlarca parçacık buldu

KARANLIK MADDENİN EVRENDEKİ DAĞILIMI

Haberde, uzayda yaptığı taramalarda yüksek enerjili elektron ve gama ışınlarını ölçtüğü kaydedilen Vukong’un, bu sayede elektron ve ışınların neden olduğu muhtemel karanlık madde izlerini belirlediği ve karanlık maddenin uzaydaki dağılımına ilişkin bulgular topladığı vurgulandı.

Çin’in karanlık madde uydusu milyarlarca parçacık buldu

"KARANLIK" GİZEM ÇÖZÜLÜYOR

Fırlatıldığı günden bu yana uzayı 4 defa tarayan ve ışın parçacıklarının izlerini takip eden uydunun bu yöntemle karanlık maddeler üzerindeki "görünmezlik pelerini”ni kaldırdığı dile getirildi.

"UZAYDA SAKLAMBAÇ OYNAMAK GİBİ"

Çin Bilimleri Akademisi Araştırmacısı Çang Cin, uydunun yüksek enerjili evreni gözlemlemede mevcut anlayışın ötesinde bir bakış açısı getirerek mevcut gözlem yeteneklerinde yeni bir pencere açtığını söyledi.

Çin’in karanlık madde uydusu milyarlarca parçacık buldu

Karanlık madde aramanın uzayda saklambaç oynamak gibi olduğunu belirten Çang, uydudaki sensörlerin ne kadar hassas olursa keşiflerin o kadar mümkün hale geldiğini dile getirdi.

Çin’in karanlık madde uydusu milyarlarca parçacık buldu

Uydunun elde ettiği bulgular "Nature" dergisinde yayımlandı.

Karanlık madde arayıcı uydusu DAMPE, iki yıl önce Çin’in Gansu eyaletinden yörüngesine gönderilmişti.

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